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Manisa'da orman yangını

MANİSA'da ormanlık bir bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangında 50 dönümlük ormanlık alan zarar gördü Yunusemre'nin Osmançalı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen...

Manisa'da orman yangını

MANİSA'da ormanlık bir bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangında 50 dönümlük ormanlık alan zarar gördü

Yunusemre'nin Osmançalı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden ekipler yangına 4 helikopter ve 1 amfibik uçakla havadan, 20 arazöz ve 3 dozerle karadan müdahaleye başladı. Yaklaşık 3 saat süren ve kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 50 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yanan bölgeden görüntü
- Soğutma çalışmaları 
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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