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Manisa'da artçı depremler sürüyor

GÜNDEM 23.01.2020, 11:14
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Manisa'da artçı depremler sürüyor

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından  artçı sarsıntılar devam ederken vatandaşların endişeli bekleyişleri sürüyor. Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinden hissedilen depremler sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girerken dün saat 16.18'den bugün saat 10.42'ye kadar merkez üssü Manisa'nın Akhisar, Kırkağaç ve Yunusemre ilçeleri olan toplam 243 sarsıntı yaşanırken, can ve mal kaybı meydana gelmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre, Manisa'da ilk sarsıntı dün saat 16.18'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre 3.0 büyüklüğündeki bu depremin ardından en küçüğü 1.00, en büyüğü ise 4.2 çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı. Saat 22.22'deki merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Köyü olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Zeminden 6.98 kilometre derinlikte meydana gelen bu deprem korkuttu. 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan saat 22.25'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 
Bu depremler Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinden hissedildi.  Art arda meydana gelen bu depremlerin hissedildiği bölgelerde vatandaşlar arasında endişe ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar sarsıntı ile birlikte sokaklara ve açık alanlara çıktı. Korkudan evlerine giremeyenler geceyi yaktıkları ateşin başında geçirdi.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Depremin merkez üssü Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sarsıntı sırasında 3 kişinin balkon ya da pencere gibi yüksek yerden atlamaları sonucu yaralandığını, 1 kişinin ise panik atak sonucu hastanede tedaviye alındığını söyledi. Başkan Dutlulu, ilçede ve depremin merkez üssü Musalar köyünde bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını ve bazı binalarda da çatlaklar oluştuğunu belirtirken, vatandaşların ise panik halinde olduğunu kaydetti. Başkan Dutlulu, depremde yaralananların ayakta tedavi edildiklerini belirtip, çadır ihtiyaçları olduğunu  söyledi.
Depremin ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı mahallelerde bulunan binalarda da kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edildiği belirtildi. Valiliğin açıklamasında AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmalarına devam edildiği de vurgulandı.
İKİ KIRSAL MAHALLEYE BİRER ÇADIR KURULDU
Dün saat 16.18'den bugün saat 10.42'ye kadar toplam 243 sarsıntının yaşandığı Manisa'da yöre halkı soğuk havaya rağmen evlerine giremezken, Belediye'nin girişimiyle Kızılay tarafından gönderilen 2 çadır Akhisar'ın kırsal Musalar ve Selçikli Mahalleleri'ne AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kuruldu. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mercimek çorbası, Kızılay tarafından da temel gıdalar, mahalle halkına dağıtıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Hasar gören metrik evlerden görüntü
- Binalardaki çatlaklardan görüntü
- Korkudan evlerine giremeyip soğuk havada yaktıklar ateş ile ısınmaya çalışanlardan görüntü
- Depremden en çok ekilenen Musalar ve Selçikli Mahalleri'nden görüntü
- Kurulan 2 çadırdan görüntü
- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK - Tolga TAHÇI - Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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