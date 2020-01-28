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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

GÜNDEM 28.01.2020, 15:08 28.01.2020, 23:51
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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.26’da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir’de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

22 OCAK'TA 5.4 İLE SALLANMIŞTI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Can kaybının yaşanmadığı, 3'ü balkon ve pencere gibi yüksek yerlerden atlayan, biri ise panik atak sonucu, toplam 4 kişiyi hastaneye kaldırılmış, 5 metruk bina da depremde hasar görmüştü. Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde AFAD tarafından 156 çadır kurulmuştu. Bu depremin ardından bölgede yüzlerce artçı sarsı yaşandı.

İKİ ARTÇI DAHA OLDU

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 14.45'te 3.5, saat 15.00'te ise 3.7 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nce Kırkağaç ilçesinde meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Valiliğin açıklamasında, deprem nedeniyle yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtilerek, "28 Ocak 2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

DEPREM ANI KAMERALARDA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kırkağaç'ta tatlı satışı yapılan işletme ile kahvenin güvenlik kameralarına, deprem anı yansıdı. Görüntülerde, depremi hissedenlerin, panikle dışarı koştuğu anlar yer aldı. Soma'da ise avize satışı yapılan işletmenin güvenlik kamerasına deprem anı yansıdı. Görüntülerde; dükkandaki avizelerin sağa sola sallandığı, çalışanların dışarı koştuğu ve sokakta bekledikleri anlar yer aldı. 

2 BİNA HASAR GÖRDÜ, 9 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Depremde, kırsal Karakurt Mahallesi'nde, önceki depremde hasar gören ve boşaltılan tek katlı 2 binada hasar meydana geldi. Akhisar ilçesinde ise deprem sonrası 9 kişi, hastaneye başvurdu. 2'si hamile 7 kişinin, yaşadıkları korku nedeniyle 2 kişinin de düşme sonucu hastaneye gittiği belirtildi.

İZMİRLİLERİN DEPREM ENDİŞESİ

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, İzmirliler, panikle sokaklara döküldü. Deprem sırasında evde olduğunu anlatan Aysel Kaynar, "Kendimi nasıl sokağa atacağımı bilemedim. 6'ncı katta oturduğum için asansörle inmem gerekiyordu, asansörü kullanmaya da korktum. Allah beterinden korusun, çok korkuyoruz" dedi.

Deprem sırasında bebeğiyle birlikte evinde olduğunu belirten Ceyda Karaşahin ise "Çok büyük sarsıntı yaşadık. Küçük çocuğum olduğu için çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Art arda sürekli deprem haberleri alıyoruz ve tedirginiz. Çok korkuyoruz. Evlerde durulacak gibi değil. Geçen hafta yaşadığımız depremde de evde yalnızdım" diye konuştu.

KIRKAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI'NDA DEPREM TOPLANTISI

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç'ta meydana gelen depremin ardından ilçeyi ziyaret etti, bilgi aldı. Vali Deniz, ardından Kırkağaç Kaymakamlığı'nda, Manisa İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Manisa Çevre Şehircilik İl Müdür Vekili Günay Özcan ve Kırkağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Yaşar İsmail Gedüz ile toplantı yaptı.

Öte yandan Valilik'ten yapılan açıklamada, "28.01.2020 tarihinde saat 14.26 da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı ve yaralanma olmamıştır. 22.01.2020 tarihinde Akhisar merkezli yaşanan deprem sonrası Karakurt Mahallesi'nde ağır hasar gören metruk binanın duvarında meydana gelen göçük dışında ilçede herhangi bir hasar meydana gelmemiştir" denildi.
GERGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen depremin ardından evlerinden çıkanlar, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmiyor. Birçok kişi, kurulan AFAD çadırlarında konaklıyor. Deprem sebebiyle geceyi çadırda geçirmek için hazırlık yaptıkları sırada depreme yakalandıklarını belirten Tuğba Başaran (23), "Deprem sırasında çadırımıza eşya taşıyorduk. Çok büyük bir gürültü koptu. Kendimizi hemen dışarıya attık. Çok kötüydü. Geceyi çadırda geçirmek için eşyalarımızı taşıyorduk. Artçılar devam ettiği için evlerimize giremiyoruz. Bu yüzden eşyalarımızı da alamıyoruz" dedi.

Musalar Mahallesi'nde meydana gelen depremde evi yıkılan Raziye Güler ise "Deprem sırasında eve eşya almaya girmiştik. Binalar yürüyor gibi oldu. Çok korktuk. Bir önceki depremin şokunu atlatamadık. Bu deprem sırasında ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini kullandı. Rafet Güler de geceyi çadırda geçireceklerini belirtti.
 

#manisa deprem
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