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Manavgat’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde motosikletin, otomobile arkadan çarptığı kazada, motosiklette bulunan 19 yaşındaki Mustafa Ayar yaşamını yitirirken, arkadaşı Onur Kiraz ağır yaralandı. Manavgat’a bağlı Ulualan mevkiinde saat 21.00...

Manavgat’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde motosikletin, otomobile arkadan çarptığı kazada, motosiklette bulunan 19 yaşındaki Mustafa Ayar yaşamını yitirirken, arkadaşı Onur Kiraz ağır yaralandı.
Manavgat’a bağlı Ulualan mevkiinde saat 21.00 sıralarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 LY 139 plakalı motosiklet, K.İ.’nin kullandığı 07 LTU 15 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Mustafa Ayar ve Onur Kiraz yola savruldu.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ayar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Onur Kiraz’ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Mustafa Ayar’ın cenazesi, olay yerinde savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza sırasında Mustafa Ayar ve Onur Kiraz’da kask olmadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yerinden cep telefonu görüntüleri

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), ()

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