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Manavgat'te eğitim uçağı kaza yaptı (1)
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında kaza geçirdi. Uçağın kalkış yapmadan burnunu yere sürtmesi sonucu kazanın meydana geldiği belirtilirken, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. GÖRÜNTÜ...
GÜNDEM 15.10.2019, 11:29
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında kaza geçirdi. Uçağın kalkış yapmadan burnunu yere sürtmesi sonucu kazanın meydana geldiği belirtilirken, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()-
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