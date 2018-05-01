 MALTEPE MİTİNG ALANINDA GERGİNLİK: 3 GÖZALTI (1)

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Mustafa AKIN - Güven USTA - İSTANBUL
Maltepe Miting Alanı'na girişte kurulan polis noktasında çıkan arbede sonrası 3 kişi gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Arbededen görüntü
-Gözaltına alınanlar
Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Mustafa AKIN - Güven USTA - İSTANBUL Maltepe Miting Alanı'na girişte kurulan polis noktasında çıkan arbede sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Görüntü Dökümü: --------- -Arbededen görüntü -Gözaltına...
01 Mayıs 2018 Salı 14:24
Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Mustafa AKIN - Güven USTA - İSTANBUL
Maltepe Miting Alanı'na girişte kurulan polis noktasında çıkan arbede sonrası 3 kişi gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Arbededen görüntü
-Gözaltına alınanlar
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