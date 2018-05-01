 MALTEPE MİTİNG ALANINA ÇIKAN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL
1 Mayıs kutlamaların yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na çıkan tüm yollar güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kapalı yol
-Polis ekipleri
-Güvenlik önlemleri
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL 1 Mayıs kutlamaların yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na çıkan tüm yollar güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı. Görüntü Dökümü: ------------ -Kapalı yol -Polis ekipleri -Güvenlik...
01 Mayıs 2018 Salı 07:53
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL
1 Mayıs kutlamaların yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na çıkan tüm yollar güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kapalı yol
-Polis ekipleri
-Güvenlik önlemleri
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