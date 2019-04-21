MALTEPE'DEKİ MİTİNGDE ATLI POLİSLER DE GÖREV YAPTI 

Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / istanbul,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'deki "Yeni bir başlangıç" mitinginde atlı polisler de görev yaptı. Mitingde, atlı polisler devriye gezerek olası olaylara karşı güvenlik tedbiri aldı. Miting alanının etrafında bazı vatandaşlar çatıya çıktı, havai fişek de atıldı. Süreyya Plajı Marmaray İstasyonu'nda ise mitinge gelenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Görüntü dökümü:

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-Atlı polisler

-İstasyon yoğunluğu

-Genel ve detaylar

