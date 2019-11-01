MALTEPE'DE  YOLDAN ÇIKAN KAMYONET TERS İSTİKAMETTEKİ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()

Maltepe'de Fındıklı Başıbüyük yolunda iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet virajı alamayınca karşı şeride geçerek, iki otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Başıbüyük yolunda meydana geldi. İddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet virajı alamayarak yan yattı. Kamyonet yolda sürüklenerek, karşı şeride geçerek, seyir halinde olan iki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Otomobilde bulunan 4 yaralı ambulansla en yakın hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçlar çekiciyle yoldsan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Ola yeri

-Genel ve detaylar