MALTEPE'DE VİNÇLİ KAMYON 8 ARACI EZDİ (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL
Maltepe'de freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon 8 araca çarptıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna girerek devrildi.
Kaza 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi.
Freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon, 2'si servis minibüsü 8 araca çarptı. Kamyon, bir akaryakıt istasyonuna girerek yan yattı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü:
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-Vincin görüntüsü
-Yaralıların ambulansa bindirilmesi
-Kazaya karışan araçların görüntüsü
-Vincin altında kalan araçların görüntüsü
-Görgü tanıkları ile röp.
-İtfaiye,sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-İstasyonun görüntü
-Genel ve detay görüntüler
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