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MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Maltepe sahil yolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak köprünün ayağına çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan...

MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

İSTANBUL Maltepe sahil yolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak köprünün ayağına çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı. 

Kaza, Maltepe Sahil Yolu, İdealtepe Köprüsü'nün altında Kadıköy istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsü Emine Gözükor'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GY 7081 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp köprünün ayağına çarptı. 
 
SÜRÜCÜ DİREKSİYONDA SIKIŞTI

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışan sürücü Emine Gözükor, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gözükor, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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