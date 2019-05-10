MALTEPE'DE REKLAM ATÖLYESİNDE YANGIN 

Ali Kerem BENGİ / İstanbul
Maltepe'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Yükselen alevler
-Ekiplerin çalışmaları
Ali Kerem BENGİ / İstanbul Maltepe'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görüntü Dökümü: ------------- -Yükselen alevler -Ekiplerin çalışmaları
10 Mayıs 2019 Cuma 23:12
Ali Kerem BENGİ / İstanbul
Maltepe'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Yükselen alevler
-Ekiplerin çalışmaları
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