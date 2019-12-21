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MALTEPE'DE OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU: 2 YARALI (1)
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Maltepe'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içindeki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere...
GÜNDEM 21.12.2019, 21:57
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
Maltepe'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içindeki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçti. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipler
-Özel harekat polisleri
Yaşanan hareketlilik
Detaylar
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