MALTEPE'DE NEFES KESEN HIRSIZ-POLİS KOVALAMACASI (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Maltepe'de şüpheli bir araç içerisinde bulunan iki hırsızlık şüphelisi ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca nefes kesen anlara sahne oldu.

Maltepe Bağdat Caddesi üzerindeki bir elektrkiçi dükkanına giren iki hırsız çaldıkları kabloları 34 MKC 71 plakalı siyah renkli otomobile yükledi. Bu sırada hırsızlığı gören bir mahalle sakini polisi arayıp ihbarda bulundu. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelince hırsızlar araçla kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında hırsızlar polislerin kovalamasını engellemek için yola çaldıkları kabloları attılar. Polisler hırsızları D-100 Karayolu Maltepe Huzrevi Durağı'na kadar kovaladı. Burada önüne geçen polis aracına arkadan çarpan iki kişi araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis hırsızları havaya ateş ederek "dur" ihtarında bulundu. Kaçmaya devam eden adlarının Şenol Bayır ve Saffet Seferolduğu öğrenilen şüpheliler polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

D-100 üzerinde yoğun güvenlik önlemleri alan ekipler, şüpheli araçta yaptıkları incelemelerde, bir tabanca, iki plaka ve çok sayıda çalıntı elektrik kablosu buldu.

Görüntü dökümü:

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(AKTÜEL)

-Polislerin araç kovalaması(ÖZEL)

-Olay yerinde silah sesi duyulması(ÖZEL)

-Polis tarafından yakalanan hırsızların kelepçeli getirilmesi

-Hırsızlar tarafından atılan elektrik kabloları

-Araçta bulunan çalıntı kablolar

-Araçta bulunan plakalar

-Araçtan çıkan silah

-Olay yerine itfaiye ekiplerinin gelmesi

-Kabloların çalındığı dükkan sahibi Erkan Zorkol ile röp.(ÖZEL)



-Genel ve detay

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızların kapıyı kırıp içeri girmesi

-Kabloları otomobile taşımaları

-Genel ve detaylar