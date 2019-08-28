MALTEPE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOKURYE ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

Haber- Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul

Maltepe'de kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motokurye, yoldan geçen minibüsün altında kaldı. Motokurye olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Bir kebapçıda motkuryelik yapan A.Y (17) yönetimindeki 77 DF 351 plakalı motosiklet, caddede kırmızı ışıkta geçtikten sonra, Başıbüyük Caddesi'nde seyir halinde olan 34 DP 9235 plakalı minibüsün altında kaldı. Motosikletin üzerindeki A.Y, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazada hayatını kaybeden motokuryenin cenazesi Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi morgun kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan motosiklet

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki vatandaşlar

-Genel ve detay

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜ

-Cadde üzerinde ilerleyen minibüs

-Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet

-Motosikletin minibüse çarpması



