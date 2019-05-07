MALTEPE'DE KARTON YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ  

Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, ()

Maltepe'de kağıt ve karton taşıyan kamyon devrildi. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 14.00 sıralarında Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi orman yolunda meydana geldi. Arif Karakaya yönetimindeki 34 HY 9195 plakalı içi karton dolu kamyon Ferhatpaşa’dan Kartal’a doğru yola çıktı. Kamyon orman yoluna geldiği sırada sürücü Karakaya, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan kamyon devrildi, üzerindeki karton ve kağıtlar etrafa dağıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan, kazada hafif şekilde yaralanan kamyonun şoförü Arif Karakaya, ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen kamyon

-Kamyondan dağılan kartonlar

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Genel ve detay

