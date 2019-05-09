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Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga; yoldan geçen kadın yaralandı

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, () MALTEPE'de  sokak üzerinde iki grubun kavgası sırasında silahla ateş edilmesi sonucu yoldan geçen 1 kadın yaralandı. Olay, 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi....

Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga; yoldan geçen kadın yaralandı

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, () MALTEPE'de  sokak üzerinde iki grubun kavgası sırasında silahla ateş edilmesi sonucu yoldan geçen 1 kadın yaralandı.
Olay, 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan birisi silahına sarıldı. O silahtan çıkan kurşunlar sokaktan geçmekte olan adı öğrenilemeyen kadına isabet etti. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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