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MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERDEN PROTESTO

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL Maltepe'de bir esnafın sokak köpeğini sopa ile dövmesine tepki gösteren hayvan severler, işyerinin önüne üzerinde, 'canlıya düşman işletme, burada alışveriş etme' yazılı siyah çelenk bırakarak...

MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERDEN PROTESTO

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL

Maltepe'de bir esnafın sokak köpeğini sopa ile dövmesine tepki gösteren hayvan severler, işyerinin önüne üzerinde, 'canlıya düşman işletme, burada alışveriş etme' yazılı siyah çelenk bırakarak köpeğin dövülmesini protesto etti. Grup ayrıca, dükkanın önündeki asfalta, 'bu dükkan hayvan düşmanıdır' diye yazdı.

Olay geçtiğimiz Salı günü Başıbüyük Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan mobilya mağazasının önünde meydana geldi. İddialara göre, işyeri sahibi Cemil Demirbaş, birisi dükkanının önünde duran, diğeri de dükkanın içerisine girmeye çalışan iki sokak köpeğine elinde bulunan fırçanın sopası ile vurmaya başladı. Bunu gören komşusu hayvan sever Arzu Akça, bu görüntüleri cep telefonu ile çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvan severler büyük tepki gösterdi.



SİYAH ÇELENK BIRAKILDI

Karabaş Doğal Yaşam Derneği (KARDO), Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve CHP'lilerin de aralarında bulunduğu bir grup hayvan sever, işyerinin önüne siyah çelenk bıraktı. Hayvan severler adına açıklama yapan CHP Pendik Belediyesi Meclisi Üyesi Nurettin Yılmaz, “Dükkanın önünde yatan, burada barınan sokak köpeklerini, elindeki fırçanın sopası ile döven, saldıran vatandaşa tepki göstermek için burada toplandık. Biz, o esnafın burada ne kadar ticaret yapma hakkı olduğunu düşünsek de, bu hayvanın da yaşam hakkı olduğunu düşünmek zorundayız. Birlikte yaşamak zorundayız. Bugün bu savunmasız hayvana bu eziyeti yapan, zor kullanarak ve sırtına vurarak yattığı yerden kovalayan, yarın insanlara da aynısını yapar... Biz bugün bu tür olayların önlenmesi için de buraya destek vermeye geldik." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Bu arada, Maltepe'de belediyesi yaptığı açıklamada esnafa, "Hayvanlara Eziyet"ten ceza kesildiğini açıkladı

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Siyah çelenk bırakma

-Açılan dövizler

-Basın açıklaması

-Köpekleri sevmeleri ve beslemeleri

-Yere yazılan yazı

-Genel ve detay görüntüler

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kişinin köpeklere sopa ile vurması

-Köpeklerin kaçması

-Kişinin ayrılması

 

 

 

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