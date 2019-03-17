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MALTEPE'DE "EYT" MİTİNGİ (2)

Haber - Kamera:  İdris TİFTİKCİ - Anıl UÇAN - İSTANBUL   Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin miting alanına girmeye başladı....

MALTEPE'DE "EYT" MİTİNGİ (2)

Haber - Kamera:  İdris TİFTİKCİ - Anıl UÇAN - İSTANBUL  
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin miting alanına girmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis arama noktasından içeriye alındı.

Ek görüntüler
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-EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dern. Başkanı Gönül Boran Özüpak röp
-Mitinge katılan vatandaşlar ile röp
-Katılımcı vatandaşların detayları
-Temsili tabutun sahneye çıkarılması
-Genel Detaylar


Görüntü Dökümü:
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-Polis araması
-Miting alanına girişler 
-Miting alanından detay 
-Genel ve detaylar 
 

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