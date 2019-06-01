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MALTEPE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL Maltepe'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binanın girişinde bulunan fırının bacasından çıktığı öne sürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu. Yangın, Fındıklı...

MALTEPE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL
Maltepe'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binanın girişinde bulunan fırının bacasından çıktığı öne sürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
Yangın, Fındıklı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre giriş katında bulunan fırının bacasından yükselen alevler nedeniyle çatıda yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki alevlere müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Caddede ekiplerin çalışmalarını izleyenler
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar

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