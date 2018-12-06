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MALTEPE'DE ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA DRİFT YAPTI, GÖZALTINA ALINDI 

  Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Maltepe'de Sahil Yolu'nda geçen Salı günü asker uğurlama konvoyunda drift yapan sürücü İlkan T. gözaltına alındı. İlkan T.'nin motosikleti trafikte tek teker üzerinde kullandığı görüntüleri...

MALTEPE'DE ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA DRİFT YAPTI, GÖZALTINA ALINDI 

 

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
Maltepe'de Sahil Yolu'nda geçen Salı günü asker uğurlama konvoyunda drift yapan sürücü İlkan T. gözaltına alındı. İlkan T.'nin motosikleti trafikte tek teker üzerinde kullandığı görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. 

ÖZEL EKİP KISA SÜREDE PLAKAYI TESPİT ETTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipleri geçen Salı günü  asker uğurlama konvoyunda drift yapan sürücüyü yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip basına yansıyan görüntüleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemesinin ardından çevrede bulunan kameraları inceleyerek kısa sürede otomobilinin plakasının tespit etti. 

YAKALANAN SÜRÜCÜ'YE BİN 2 LİRA TRAFİK CEZASI KESİLİRKEN İKİ AY EHLİYETİNE EL KONULDU
Sivil Trafik Ekipleri tarafından adresi belirlenen sürücüyü gözaltına alınarak Maltepe Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Şüpheli İlkan T. hakkında başlatılan 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlaması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İlkan T.'ye 1002 lira trafik cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay el konuldu.  

MOTOSİKLETİ DE "TEHLİKELİ" KULLANMIŞ
Öte yandan İlkan T.'nin daha önceden tehlikeli bir şekilde motosikleti kullandığı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. O görüntülerde İlkan T. motosikleti trafikte tek teker üzerinde kullanıyor. 

Görüntü Dökümü
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-İlkan T'nin ekip aracından inmesi
-Sivil Trafik ekipleri tarafından karakola götürülmesi
-İlkan T.'nin motosikleti tehlikeli kullandığı görüntüler
-Genel ve detaylar
 

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