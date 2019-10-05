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MALTEPE'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Maltepe'de gece saatlerinde yaşanan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrilerek,...
GÜNDEM 05.10.2019, 10:58
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-
Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Maltepe'de gece saatlerinde yaşanan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrilerek, apartmanın bahçesindeki otomobilin üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilin üzerine düşen ağacı testereyle keserek aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ağacın kesilmesi
-Aracın çıkarılması
-Araç sahibi ile röp
-Genel ve detay görüntüler
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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