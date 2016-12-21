Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

MALİYECİLER TARKİM HANGARINDA

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi olan ve daha önce mühürlenen Tarkim Havacılık'ta bulunan bir uçak ve bir minibüs...

MALİYECİLER TARKİM HANGARINDA

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi olan ve daha önce mühürlenen Tarkim Havacılık'ta bulunan bir uçak ve bir minibüs maliye görevlileri tarafından devlet kayıtlarına geçirildi.

Faruk Bayındır'ın yurt dışına kaçmasının ardından yapılan soruşturma kapsamında mühürlenen Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bulunan Tarkim Havacılık'a bu sefer akşam saatlerinde maliye görevlileri geldi. Hangarda incelemelerde bulunan görevliler malzemeleri teker teker tespit kayıtlara işlerken, bir uçak ve bir minibüs de devlet kayıtlarına geçirildi. Tespit işleminin ardından hangar maliye ekipleri tarafından mühürlendi.



ABD'YE KAÇMIŞTI

15 Temmuz Darbe girişiminin ardından FETO terör örgütüyle bağlantısı olan Tarkim Havacılık'ın sahibi Faruk Bayındırlı ABD'ye kaçmıştı. Geçtiğimiz mart ayında Tarkim'e ait yapılan şikayetler doğrultusunda DHMİ tarafından yapılan soruşturma genişletilmiş hangar ise mühürlenmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55