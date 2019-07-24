Malezya Başbakanı Mohamad, Türkiye'ye geliyor

MALEZYA Başbakanı Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, 24-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Malezya’yı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Konuk Başbakan'ın Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması ayrıca, Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.