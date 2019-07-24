Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Malezya Başbakanı Mohamad, Türkiye'ye geliyor

MALEZYA Başbakanı Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Malezya...

Malezya Başbakanı Mohamad, Türkiye'ye geliyor
MALEZYA Başbakanı Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, 24-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Malezya’yı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Konuk Başbakan'ın Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması ayrıca, Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.