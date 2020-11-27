Malatya'Ida korkutan deprem, halk sokakta...

AAFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Türkiye'de depremle ilgili tartışmalar ve Marmara depremi konuşulurken, sarsıntı Doğuanadolu bölgesinden geldi. Malatya Merkezli deprem vatandaşları korkuttu. Ardı ardına gelen depremler ülkenin her noktasında vatandaşlarda kuşku oyandırıyor. Son yaşanan İzmir depreminden sonra yurdun her bölgesinde vatandaşlar, evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda çalışmalar yapıyorVatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD gerçekleşen son depremleri listelemeye devam ediyor. Malatya'da şiddetti bir deprem meydana geldi. İşte son dakika deprem haberleri.

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika gerçekleşen depremleri araştıran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini merak ediyor. Kandilli ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 27 Kasım'da gerçekleşen depremler.

MALATYA'DA DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.