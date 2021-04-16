Malatya'da Almanya depremi; Vali Yardımcısı ve 2 müdür görevden alındı

Yeşilyurt Belediyesince gri pasaport aldırarak çevre gezisi için Almanya’ya götürülen 43 kişinin yurda geri dönüş yapmaması iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince başlatılan soruşturmanın ardından Valilik tarafından 1 vali yardımcısı ve 2 kurum müdürü görevden el çektirildi.



Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Cebeci’nin Yeşilyurt Belediyesinin çevre gezisi adı altında Almanya’ya götürdüğü 43 kişinin yurda geri dönmemesi nedeniyle başlatılan idari soruşturma kapsamında ihmal ve kusurlarının bulunduğu iddiası üzerine görevlerinden el çektirildikleri öğrenildi.



Yeşilyurt Belediyesi ise düzenledikleri çevre gezisinde Almanya’da 43 kişiyi kaybetmiş olmaları suçlaması üzerine başlatılan idari soruşturmada başkan yardımcısı Bekir Karakuş’un görevden el çektirildiğini açıklamıştı.