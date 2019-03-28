MALATYA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM 

YURT()Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan(AFAD) verilen bilgiye göre saat 07.19'da merkez üssü Arguvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.
YURT()Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan(AFAD) verilen bilgiye göre saat 07.19'da merkez üssü Arguvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.