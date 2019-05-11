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Mala karşı işlenen suçlar, yüzde 11 azaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda, yılın ilk 4  ayında yaklaşık yüzde 11'lik düşüş yaşandığını açıkladı. Bakanlıktan...

Mala karşı işlenen suçlar, yüzde 11 azaldı



İÇİŞLERİ Bakanlığı, hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda, yılın ilk 4  ayında yaklaşık yüzde 11'lik düşüş yaşandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kıyı kesimlerinde denetimini artırması ve ülke genelinde uygulanan eş zamanlı güven-huzur uygulamaları, mal varlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi oranda azalttı. Yılın ilk 4 ayında mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 azalma meydana geldi.
OLAYLARIN AYDINLATILMA ORANI YÜZDE 3 ARTTI
2019'un ilk 4 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 48'i aydınlatıldı. İlk 4 ayda otomobil hırsızlığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 azaldı. Otomobilden hırsızlıkta azalış ise yaklaşık yüzde 32 oldu. Alınan güvenlik önlemleri ile yılın ilk 4 ayında kapkaç, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 iş yerinden hırsızlık ise yaklaşık yüzde 14 azaldı. Evden hırsızlık olayları da ciddi oranda azaldı. Yılın ilk 4 ayında ülke genelinde evden hırsızlık, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalırken, Ankara'da yüzde 60, İzmir'de yüzde 36, İstanbul'da ise yaklaşık yüzde 37 azaldı.

ANKARA, ()

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