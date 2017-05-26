MAHYALAR İSTANBUL'U AYDINLATTI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ İstanbul

Ramazan ayı ile birlikte camiler de mahyalarla donatıldı. İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı. Başta Eyüp Sultan, Sultanahmet Camii olmak üzere tüm camilerde yakılan mahyalarda Ramazan ayının önemine değinildi.

Görüntü dökümü:

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-Eyüp Sultan Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii'nde asılan mahyalardan genel ve detaylar