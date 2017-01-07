İstanbul İstanbul'da kar yağışı nedeniyle dün akşam trafiğin felç olduğu Mahmutbey gişeler ve çevresindeki yollar yüksekten böyle görüntülendi Görüntü Dökümü: --------- -Mahmutbey ve çevresinin yüksekten çekilen görüntüleri FEED
MAHMUTBEY GİŞELERİN DÜN SAAT 23.00 SIRALARINDA ÇEKİLEN YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜLERİ
İstanbul İstanbul'da kar yağışı nedeniyle dün akşam trafiğin felç olduğu Mahmutbey gişeler ve çevresindeki yollar yüksekten böyle görüntülendi Görüntü Dökümü: --------- -Mahmutbey ve çevresinin...
07 Ocak 2017 Cumartesi 14:37
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