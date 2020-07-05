Mahkeme kararı: Polisin kestiği Koronavirüs ihlal cezası geçersiz

Adana’da salgın yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle polisin para cezası kestiği vatandaş, mahkemeye gitti. Sulh mahkemesi, “Polis sadece tutanak tutabilir” diyerek cezanın geçersiz olduğuna karar verdi.

Sözcü Gazetesi'inde yer alan Asuman ARANCA'nın haberine göre; Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, salgın dolayısıyla maske, sosyal mesafe ve 65 yaş sokağa çıkma yasaklarının ihlali üzerine polis tarafından yazılan cezaların ‘'Geçersiz'' olduğuna karar verdi.

Mahkeme, ‘'İdari yaptırım kararı ancak mülki amir tarafından verilebilir. Polis tarafından sadece ihlale ilişkin tespit tutanağı tutulabilir'' hükmüne vardı. Adana'da bir vatandaşa verilen 789 liralık ceza da bu gerekçe ile iptal edildi. Bugüne kadar polisin verdiği corona virüsü tedbirleri kapsamındaki cezaların 1 milyar lirayı aştığı, bu kararın emsal olması durumunda tüm cezaların iptal edilebileceği bildirildi.

Davayı açan avukat Mahmut Akgül, “Karar emsal niteliğinde olacaktır. Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve buna benzer idari para cezalarında kolluğun keyfi uygulama yapamayacağına ilişkindir. Mahkeme salgın süresince polis tarafından kesilen cezaların hukuki olmadığını ortaya koymuştur“ dedi