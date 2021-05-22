Mahkeme karar verdi; Sedat Peker'in sitesine erişim engeli

Ankara 8. sulh ceza hakimliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e ait internet sitesine erişimi engelledi.

YouTube üzerinden bölümler halinde yayınladığı videolarda ortaya attığı iddialarla, son dönemde en çok konuşulan isimler arasında yer alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 8. sulh ceza hakimliği “sedatpeker.com" adresini 21.05.2021 tarihli ve 2021/5968 değişik iş sayılı kararıyla engellendi.