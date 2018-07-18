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MAHİR ÜNAL: SON DERECE AHLAKSIZ VE SEVİYESİZ BİR DURUM OLARAK GÖRÜYORUZ (1)

* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal,  "Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bizim geride bırakmak istediğimiz gerilimleri, kavgayı, kendisinin Türk siyasetini zehirleyen dilini yaşatmak istiyor. Kullandığı iftiralar...

MAHİR ÜNAL: SON DERECE AHLAKSIZ VE SEVİYESİZ BİR DURUM OLARAK GÖRÜYORUZ (1)

* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 
"Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bizim geride bırakmak istediğimiz gerilimleri, kavgayı, kendisinin Türk siyasetini zehirleyen dilini yaşatmak istiyor. Kullandığı iftiralar ve yalanlarda kaçınılmaz olarak cevap vermeyi gerektiriyor"
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyoruz." 

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul  
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklamalarda bulundu. 
Mahir Ünal, "Türkiye'de maalesef değişmeyenler var. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı zehirli dil. Yine Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran mağlubiyetinin ardından partisinde yaşanan tartışmaları, iç tartışmaları, kaosu, liderlik kavgasını, imza toplanmasını, Cumhurbaşkanımıza ucuz bir dille saldırarak örtbas etmeye, gündemi dağıtmaya çalışıyor" dedi. 

"TÜRK SİYASETİNİ ZEHİRLEYEN DİLİNİ YAŞATMAK İSTİYOR"
Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha siyasetin konusu olmadığını daha önce ifade etmiştik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ruh halinin artık siyasetin konusu olmadığını, ruh halinin artık siyasetin konusu olmadığı defalarca ifade ettik. Biz yeni dönemden Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset dilini, kavgacı nefret dilini muhatap almayacağımızı da defalarca ifade ettik. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bizim geride bırakmak istediğimiz gerilimleri, kavgayı, kendisinin Türk siyasetini zehirleyen dilini yaşatmak istiyor. Kullandığı iftiralar ve yalanlarda kaçınılmaz olarak cevap vermeyi gerektiriyor" şeklinde konuştu. 

"SON DERECE AHLAKSIZ VE SEVİYESİZ BİR DURUM OLARAK GÖRÜYORUZ"
Mahir Ünal, "Beni bağışlayın çünkü bir durumu nitelendirmek için o durumu gerçek halini tanımlayan kelimeler kullanmamız gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden itibaren maalesef kurumları ve kurumların meşruiyetini süreli olarak tartışmalı hale getirerek, kurumlar ve kişiler üzerinden bir itibarsızlaştırma ve meşruiyet tartışması oluşturmaya devam ediyor. Özellikle geçmişte Cumhurbaşkanımız için kullandığı seçmen her defasında onaylamamasına rağmen, Kemal Kılıçdaroğlu aynı şeyleri yaparak, aynı sonuçları almak istiyor" dedi. 

"SÖYLEDİĞİ İFADELER KÜLLİYEN YALANDIR" 
Ünal,Kılıçdaroğlu'nun "Darbe Komisyonuna gelmesi gereken 2 önemli kişi var. MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı" sözleriyle ilgili olarak ise, "Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele de son derece kritik görevler üstlenen Savunma Bakanımıza dönük, İçişleri Bakanımız'a dönük, MİT Başkanımıza dönük kullandığı yalan ve iftiraları kendisine iade ediyoruz. Kendisinin dün ifade ettiği şekliyle asla hakikatle örtüşmemekte. Özellikle Sayın Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız ile ilgili söylediği ifadeler külliyen yalandır" diye konuştu.

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- Ünal'ın açıklamaları
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18.07.2018 - 16.51 Haber Kodu : 180718150
18.07.2018 - 16.52 Haber Kodu : 180718151

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