Mahir Ünal: Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma kararına ilişkin bir soru üzerine, "Maalesef özellikle Avrupa açısından yaşanan bir kriz var. Şu anda AB üzerinde yükseldiği evrensel değerler ile çatışır duruma gelmiştir. Bu durum bizi son derece rahatsız etmektedir. Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki. Almanya bir taraftan entegrasyonu konuşurken bu tür uygulamalar ile ve Mesut Özil'in açıklamaları sonrasında gelen bazı yaklaşımlar bize göstermektedir ki entegrasyon görüntüsünün altında bir asimilasyon amacının yattığı görülüyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. 'Cumhurbaşkanımızın bir teması olacak mı?' Açıkçası bununla ilgili MYK toplantısında herhangi bir değerlendirme yapılmadı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

CHP MYK'sı sonrası yapılan açıklamaya değinen, Ünal, "Siyaseti zehirleyen dilini kullanmaya devam ediyor. CHP sanırım algı olarak da söylem olarak da hakareti zekâ olarak, iftirayı özgürlük olarak, terör seviciliğ vatanseverlik olarak zanneden, seçimle tecelli eden millet iradesini diktatörlük olarak nitelendiren, devletin anayasal düzenine karşı gelmeyi direnme hakkı olarak nitelendiren, kazanamadığı her seçimi şaibeli yönetmedikleri her kurumu da gayri meşru kabul eden anlayışına devam ediyor. CHP kendi özeleştirisini yapmak yerine maalesef başkalarını suçlayarak yalan, iftara üzerinden bildiğimiz CHP yoluna devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"YEREL SEÇİMLERE GİDERKEN AK PARTİ İL BAŞKANLARI VE BELEDİYE BAŞKANLARINDA BİR DEĞİŞİM OLUR MU?"

Ünal, "Yerel seçimlere giderken AK Parti il başkanları ve belediye başkanlarında bir değişim olur mu?" sorusu üzerine, "Siyaset bizim için bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında AK Parti yeni arkadaşlara alan açacak ve bu yenilenme gerçekleşecektir" dedi.

"BEDELLİ ASKERLİK 21 GÜN OLARAK KONUŞULDU. ŞU ANDA BİR DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Bedelli askerlik süresine ilişkin bir soru üzerine Ünal, "21 gün olarak konuşuldu. Şu anda bir değişiklik düşünülmüyor. Ama üst yaş değiştirildi bildiğiniz gibi kaldırıldı. Özellikle yurtdışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve yapılacak olan yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes bu yeni düzenlemeden faydalanacak" ifadelerine kullandı.

"MESUT ÖZİL'İN TEPKİSİ SON DERECE YERİNDE VE HAKLI BİR TEPKİ"

Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma kararına ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Maalesef özellikle Avrupa açısından yaşanan bir kriz var. Şu anda AB üzerinde yükseldiği evrensel değerler ile çatışır duruma gelmiştir. Bu durum bizi son derece rahatsız etmektedir. Temel hak ve insan haklarına, ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye ilişkin Avrupa'nın üzerinde yükseldiği temel insani değerleri maalesef ırkçı, ayrımcılığa tabi tutan, ötekileştiren bir uygulama içerisinde görüyoruz. Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki. Almanya bir taraftan entegrasyonu konuşurken bu tür uygulamalar ile ve Mesut Özil'in açıklamaları sonrasında gelen bazı yaklaşımlar bize göstermektedir ki entegrasyon görüntüsünün altında bir asimilasyon amacının yattığı görülüyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. 'Cumhurbaşkanımızın bir teması olacak mı?' Açıkçası bununla ilgili MYK toplantısında herhangi bir değerlendirme yapılmadı" diye konuştu.

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Hakime TORUN /ANKARA ()



