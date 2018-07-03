Mahir Ünal: Gündemimizde erken seçim söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal yerel seçimin erkene alınacağı iddialarına ilişkin, "Türkiye'nin önünde çok ciddi gündemler var. Türkiye'nin önüne tekrar erken seçim tartışması getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim de gündemimizde erken seçim söz konusu değil" dedi.‘İSTİSMAR İLE İLGİLİ MECLİSE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR’AK Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Kahramanmaraş milletvekilleri Meclis’te kayıt yaptırdı. Mahir Ünal kayıt sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin Mahir Ünal şunları söyledi:"Leyla evladımızın yaşadığı dram ile birlikte çok büyük acı yaşadık. Siyasilere büyük sorumluluk düşüyor. Avrupa'da her dakikada Amerika'da ise her 40 saniyede bir çocuk kayboluyor. Bunların birçoğu mülteci çocuklar. Çocuklarımız her şeyimiz. İstismar ile ilgili Meclis’e büyük sorumluluk düşüyor. İdam, hadım gibi cezai tedbir olarak konuşulan önlemler var. Onun öncesinde toplumda ailede alınması gereken yeni düzenlemeler var. Birinci öncelik olacak. Gerekli tedbirler alınacak. Sadece ceza değil özellikle toplumun değerler sistemi ile de yakından ilgili. Biz hem çocuk istismarı hem kadına dönük şiddet taciz hem de hayvanlara dönük saldırı ve tabi üçüncü konu da çevre. Çevreyle ilgili yapılması gereken düzenlemeler. Bunlarla ilgili öncelik olarak AK parti grubu olarak Mecliste tavrımızı koyduk."‘GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL’Mahir Ünal yerel seçimlerin erkene alınacağına ilişkin iddiaların sorulması üzerine şöyle konuştu:“Daha henüz bir seçim bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen, Türkiye'yi güven atmosferine sokmuşken, yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını biz doğru bulmuyoruz. Türkiye erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Türkiye şu anda önüne bakmaktadır. Türkiye'nin birinci önceliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesidir. Bizim bazı arkadaşlarımızın da açıklamaları sanki erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Bizim gündemimizde herhangi bir seçim bulunmamakta. Türkiye daha yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye önüne bakıyor. Yeni hükümet sistemiyle beraber, bir sürü önceliğimiz var. Çocuklarımızla, kadınlarımızla ilgili, ekonomiyle ilgili, güvenlikle ilgili, enerji politikalarıyla ilgili. Türkiye'nin önünde çok ciddi gündemler var. Türkiye'nin önüne tekrar erken seçim tartışması getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim de gündemimizde erken seçim söz konusu değil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mahir Ünal'ın rozet takması

-Mahir Ünal'ın açıklamaları

Haber:Nursima KESKİN -Gökhan CEYLAN/ ANKARA ,()