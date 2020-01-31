Madımak Otel sanığı Kılıç, cezası kaldırılınca tahliye edildi

SİVAS'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ile 2 otel görevlisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın hükümlüleri arasında olan ve sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını kaldırdığı Ahmet Turan Kılıç (86), tahliye edildi.

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ile 2 otel görevlisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın hükümlüleri arasında bulunan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılan Ahmet Turan Kılıç, tahliye edildi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ailesi ve sivil toplum kuruluşlarının af çağrısı yaptığı Kılıç için alınan karar, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adli Tıp Kurumu'nca verilen sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca Kılıç'ın cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı. Kılıç ailesi, kararla sevinç yaşadı.

Kararın ardından Ahmet Turan Kılıç, hükümlü bulunduğu Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nden öğle saatlerinde tahliye edildi. Cezaevine giden yakınları, araçla aldıkları Kılıç'ı evine götürdü.