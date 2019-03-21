Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur (1)

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ocağa gönderildi.
Göçük, saat 13.00 sıralarında Gelik beldesindeki kömür ocağında meydana geldi. Maden işçilerinin çalıştığı bölgede, tavan göçmesi nedeniyle göçük oluştu. 1 işçinin göçükte mahsur kaldığı ihbarı üzerine ocak önüne polis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri yönlendirildi. AFAD Müdürü Ahmet Güngör ihbarın ardından ekiplerin ocağa yönlendirildiğini, ocağa ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
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