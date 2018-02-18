MAÇKA PARKI'NDA TÜNEL İNŞAATI PROTESTOSU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL

Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi üyesi bir grup Dolmabahçe-Levazım tüneli inşaatını protesto etti.

Maçka Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen grup ilk olarak bir projeyle ilgili grup üyelerini bilgilendiren bir panel düzenledi. Ardından parkın inşaatın bulunduğu kapısına giden grup burada “Direne direne kazanacağızö şeklinde slogan attı, parkın öncesi ve sonrasının fotoğrafının bulunduğu pankart açtı.

Ardından grup bir basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını yapan Çağdaş Öztürk “Maçka Parkını kullanan herkese sesleniyoruz; parkların altına kara yolu tüneli yapılamaz. Yapıldığı takdirde parktan ne kadar az alan gittiği söylense de yukarı çıkacak egzoz dumanları parkın temiz havasını öldürecektir, park işlevini yitirecektir. İBB bütün park ve yeşil alanların altını kara yolu tüneli veya zemin altı otoparkı inşaatı adı altında betonlaştırma kararı aldı. Yeşil alanların, parkların altları oyulup betonlaştırıldıkça yağmur suları toprakla buluşamayacaktır. Bu olmayınca yağan en hafif yağmur da bile geçtiğimiz sene gördüğümüz afet manzaraları bu şehrin normali olacaktır. Bunlara hazırlıklı olalım. İstanbul genelinde 30’dan fazla kara yolu tünel projesi İBB Meclisi’nden geçmiş durumda. Eğer dur demezsek, İstanbul’un altı delik deşik edilecek" dedi.

Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Parkın görüntüsü

- Parkta toplananların görüntüsü

- Grubun panelinden görüntüler

- Gurubun basın açıklaması yapması

- Detaylar

