Maçka Parkı'nda tünel eylemi devam ediyor

İstanbul'da altından tünel geçirilmesi planlanan Maçka Parkı, betonlaşmanın arttığı bölgede 138 bin 971 metrekareli yeşil alanıyla adeta bölgenin akciğeri konumunda.



Maçka Parkı'nın Beşiktaşı'ın stadı Vodafone Arena tarafındaki bir bölümü çitlerle kapatıldı. Tamamı ağaçlarla kaplı, yürüyüş yolları ve çocuk parklarının olduğu park, Nişantaşı'nın arka sokaklarından, Dolmabahçe'ye kadar uzanıyor. Park gün boyu, spor yapmaya , dolaşmaya, fotoğraf çekmeye gelen ziyaretçileri ağırlıyor.



Çevrecilerin parkın büyük bölümünün ortadan kalkmasına neden olacağını iddia ettikleri Maçka parkıyla ilgili İstanbul Büyük Şehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, "Toplam büyüklüğü 138 bin 971 metrekare olan Maçka Parkı'nın 3500 metrekarelik bölümünde tünel girişi için geçici bir çalışma yapılacaktır. Çalışma tamamlandığında 3500 metrekarelik alan eski haline döndürülecek ve 1 metrekare yeşil alan kaybı olmayacaktır. Çalışma apılacak alanda 97 adet ağaç bulunmaktadır" ifadelerine yer vermişti. Basın açıklamasında projenin tamamlanmasının ardından bölgede ağaç sayısı azalma değil aksine artış olacağı belirtilmişti.

ÇEVRECİLER EYLEM YAPMAYA DEVAM EDİYOR



Öte yandan parkta zaman zaman eylem yapan gruplar, projenin park içinde büyük tahribat yapacağını belirtiyorlar. Çevreciler projenin askı süresi bitmeden bölgede kapama çalışmalarının yapıldığını söylüyorlar. Projenin Maçka parkını nasıl etkileyeceği çalışmaların başlayıp tamamlanmasının ardından belli olacak.

İÇİNDEN NEHİR AKIYORDU



Maçka parkının bulunduğu bölgeyle ilgili tarih kitaplarındaki ilk bilgilere, 19. Yüzyıl'ın ortalarında rastlanıyor. Bölge sık ağaçlıklı küçük kulübelerin bulunduğu yanından dere akan bir vadi olarak tanımlanıyor. Bölgenin o dönemde at sürme, piknik ve mesire alanı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Yine bu dönemde parkın yanından akan nehirde kayık gezileri düzenlendiği söyleniyor. Bu alan 1970'li yılların başında bu alan özellikle evsiz insanların uğrak ve kalacak yeri olarak kullandığı bir bölge haline geldi. Yoğun şikayetler üzerine önce evsiz kişilerin kaldığı küçük kulübeler yıkıldı. 1993 yılında yeniden restore edildi. Ardından parkta tadilat başlatıldı. Bugünkü halini halan park, ufak değişikliklerle günümüze kadar geldi.



Maçka Parkı'nın içinde 2 spor aleti parkı, 2 çocuk oyun alanı, kafeteryalar 1 lokanta, 1 yapay ada ve iç içe toplam 9 yapay havuz bulunuyor.