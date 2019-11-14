banner314

banner325

Son Dakika

MAÇ ÖNCESİ 18 YAŞINDAKİ TARAFTARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGADA SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, () BAYRAMPAŞA'da 30 Aralık 2018 tarihinde Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor maçı öncesi iki kulübün taraftarları arasında yaşanan olaylarda 18 yaşındaki Muhammet Yücel'in öldürülmesine...

GÜNDEM 14.11.2019, 10:49
MAÇ ÖNCESİ 18 YAŞINDAKİ TARAFTARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGADA SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, () BAYRAMPAŞA'da 30 Aralık 2018 tarihinde Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor maçı öncesi iki kulübün taraftarları arasında yaşanan olaylarda 18 yaşındaki Muhammet Yücel'in öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan Can Zorlu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 11 sanık ise toplam 10 yıldan 16,5 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Can Zorlu, Ercan Derge, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı, B.H., K.S.Ö. getirildi. Tutuksuz sanıklardan Emre Yılmaz, Mert Balota, E.S ve Aydın Köseoğlu salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Sercan Kılıç ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Ölen taraftarın babası Fatih Yücel ve olay günü yaralanan mağdur Fehmi Şen duruşmaya katıldı.

"PİŞMANIM"
Tutuklu sanıklardan Can Zorlu, esas hakkındaki mütalaaya karşı "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişmanım" dedi. Sanık Mirsad Büyükbayrak ise, "Böyle bir olaya karıştığım için çok üzgünüm, ancak eylemler olduğunda olay yerinde değildim. Öğretmenliğim var, adaletli karar verilmesini bu kapsamda beraat ve tahliyemi isterim" dedi. Davada yargılanan tüm sanıklar önceki savunmalarına tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini istedi. Son söz olarak sanıklar, "Adaletinize güveniyorum'" dediler.

BİR SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI
Heyet, tutuklu sanık Can Zorlu'yu Muhammet Yücel'e karşı işlediği "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

11 SANIĞA AYRI AYRI CEZA
Heyet, sanıklar Aydın Köseoğlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı, Sercan Kılıç, Emre Yılmaz, Ercan Denge'yi "Kasten öldürmeye yardım" suçundan ayrı ayrı 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.H, K.S.Ö, E.S'ye de aynı suçtan 10'ar yıl hapis cezası verildi.

2 SANIĞA AYRICA YARALAMA CEZASI
Heyet, sanıklardan Emre Yılmaz ve Ercan Derge'ye müşteki Fehmi Şen'e karşı "Kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklara takdir ve tahrik indirimi uygulamadı.

5 SANIK KARARLA TUTUKLANDI
Mahkeme heyeti, B.H, K.S.Ö ve E.S'nin müşteki Fehmi Şen ve Berkay Karabay'a karşı işledikleri "Yaralama" suçundan beraatlerine karar verdi. Heyet, kararla birlikte Aydın Köseoğlu, Mert Balota, Sercan Kılıç, Emre Yılmaz ve E.S'nin tutuklanmasına karar verdi.

İDDİANAME
İddianamede, 30 Aralık 2018'de, saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa'da Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköy Spor arasındaki futbol müsabakası öncesinde iki kulüp taraftarı arasında yaşanan olaylar neticesinde Muhammet Yücel'in yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği, Berkay Karabay ve Fehmi Şen'in de yaralandığı belirtiliyordu. Müsabakanın başlamasından sonra 9 sanığın tespiti için çevredeki kamera kayıtlarının temin edildiği, sanıkların eşkallerinin belirlendiği, sanıkların stadyum çıkışında gözaltına alındıkları, bazı sanıkların ise diğer günlerde yakalandığı anlatılıyordu. İddianamede, sanık Can Zorlu'nun maktülün üzerine çıkıp bıçakladığı, sanık Serkan Bayraklı'nın sopayla maktüle vurduğu, Nurettin Akdemir'in maktülün yüzüne ve vücuduna tekme attığı, Sercan Kılıç'ın elindeki içecek kutusunu maktüle fırlattığı, Mirsad Büyükbayrak'ın uçan tekme attığı, Ercan Derge'nin maktüle saldırdığı kaydediliyordu. İddianamede sanıklardan Aydın Köseoğlu, Can Zorlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Sercan Kılıç, Serkan Bayraklı'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu. İddianamede Emre Yılmaz ve Ercan Derge'nin "Kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.H., K.S.Ö., ve E. S.'nin ise "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 8'er ay ile 17'şer yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyordu.

GÖRÜNTÜ (ARŞİV 30-31 ARALIK 2018)

Yorumlar (0)
17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:44
Öğle 12:54
İkindi 15:29
Akşam 17:53
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6