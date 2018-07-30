ANKARA, () ORTAÖĞRETİM kurumlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçlara http://www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilineceğini açıkladı.
LYS sonuçları açıklandı
ANKARA, () ORTAÖĞRETİM kurumlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçlara http://www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilineceğini açıkladı.
30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.