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Lüksemburg’da, toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

Elif Varan / İstanbul, 6 Aralık () - Lüksemburg, toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirerek dünyada taşıma araçlarını ücretsiz yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Başbakan Xavier Bettel liderliğinde seçilen koalisyon hükümetinin...

Lüksemburg’da, toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

Elif Varan / İstanbul, 6 Aralık () - Lüksemburg, toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirerek dünyada taşıma araçlarını ücretsiz yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.
Başbakan Xavier Bettel liderliğinde seçilen koalisyon hükümetinin planları çerçevesinde, tren, tramvay ve otobüslerdeki biletler önümüzdeki yaz kaldırılacak.;
Uygulama yaklaşık 110 bin kişiyi ilgilendirecek. Bir çalışmada, sürücülerin 2016 yılında trafik sıkışıklığında ortalama 33 saat geçirdiği ileri sürüldü.
Ülke 600 bin nüfusa sahipken, Fransa, Belçika ve Almanya'da yaşayan yaklaşık 200 bin kişi Lüksemburg'da çalışmak için her gün sınırı geçiyor.
Lüksemburg’da bu yaz, hükümet 20 yaşın altındaki çocuk ve gençler için ücretsiz ulaşım imkanı sunuldu. Ortaokul öğrencileri kurumları ve evleri arasında ücretsiz servisler kullandı. 
2020 yılının başından itibaren tüm biletler kaldırılacak ve biletlerin toplanması ve bilet alımlarının denetlenmesinden tasarruf edilecek.
Trenlerdeki birinci ve ikinci sınıf bölümler hakkında ne yapılacağına dair bir karar henüz alınmadı.

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