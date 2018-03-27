 LÜKS SPOR OTOMOBİL KAZA SONRASI HAVALANIP KARŞI ŞERİTTEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Kartal sahil yolunda lüks bir otomobil, kaza sonrası metrelerce havalanıp karşı yöndeki bir aracın üzerine düştü. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kartal sahil yolundaki kaza dün meydana geldi. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle gerçekleştiği öne sürülen kazada hızla gelen lüks spor aracın sürücüsü, yola çıkan araçlara çarpmamak için direksiyon kırdı. Otomobil refüje çarparak havalandı. Metrelerce havalanan otomobil karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. Feci kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ana güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaza sonrası yaşananlar da çevredekiler tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerasından

-Kaza sonrası çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntüleri

