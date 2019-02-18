LÜKS CİPLİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI İLE POLİS ARASINDA NEFES KESEN KOVALAMACA KAMERADA 

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul'da 1-12 Şubat tarihleri arasında yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde 476 kilo uyuşturucu madde 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. 5 Şubat'taki Beşiktaş'ta düzenlenen operayonda lüks ciple polis arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı. Yakalanan cipte yapılan aramalarda 34 kilogram kokain, 51 kilo ağırlığındaki 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1-12 Şubat tarihl

eri arasında Şişli, Beşiktaş, Bağcılar ve Avcılar'da 3 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda farklı türlerde 476 kilo uyuşturucu madde 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'DE 280 KİLO EROİN

İlk operasyon 1 Şubat'ta Şişli'de bulunan bir adreste uyuşturucu madde bulunduğunu belirleyen polis ekipleri yaptığı baskında A.Ö. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda 280 kilo eroin ele geçirildi.

YAKALANMAMAK İÇİN TERS YÖNE GİRDİ, KAZA YAPTI AMA POLİSİN ELİNDEN KAÇAMADI

İkinci operasyon ise 5 Şubat'ta Beşiktaş'ta düzenlendi. Narkotik polislerinin takibinde olan bir şüpheli polis ekiplerini fark ederek lüks ciple kaçmaya başladı. Yakalanmamak için trafikte ters yöne giren ve başka araçlara da çarparak kaçmaya çalışan şüpheli S.A. cipi bırakarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli S.A.'yı yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı lüks cipte yapılan aramalarda 34 kilogram kokain, 51 kilo ağırlığındaki 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli S.A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında cezaevi firarisi olarak arandığı, 'Hırsızlık', 'Kız kaçırmak', 'Yağma' ve 'Sahtecilik' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli S.A.'nın polis ekiplerinden kaçması ve ters yöne girerek kaza yapması sonrasında yaya olarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.



KALASLARIN ARASINDA 'SKUNK'

Üçüncü operasyon ise 12 Şubat tarihinde Bağcılar ve Avcılar ilçelerinde düzenlendi. Polis ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sokulacağı bilgisi üzerine yaptığı çalışmalarda 5 şüpheliyi belirleyerek takip etmeye başladı. Şüphelilerin Narkotik polislerine yakalanmamak için tahta kalasların arasında özel bölmeler yaparak uyuşturucu maddeleri buraya gizlediği belirlendi. Yapılan aramalarda kalaslar arasındaki özel bölmelerde 162 kilogram skunk ele geçirildi. Polis ekipleri şüpheli F.T., M.A., H.Ş., F.Ş. ve M.Z.D.'yi içleri uyuşturucu yüklü kalasları taşıdığı sırada baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelilerin kalasları taşıması ve polis ekiplerinin daha sonra şüphelileri gözaltına alması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri farklı tarihlerde tamamlanan 8 şüphelinin çıkartıldıkları farklı mahkemeler tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

(Güvenlik Kamerası)

-Şüphelinin ciple kaçması

-S.A.'nın ciple kaza yapması

-S.A.'nın cipi terk ederek yaya kaçması

-S.A.'nın polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınması

-Kalasları taşıyan şüphelilerin görüntüsü

-Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alması

(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Polisten kaçan cipin görüntüsü

-Narkotik ekiplerinin kalaslar arasında gizlenmiş uyuşturucuları ortaya çıkartması

-Genel ve detaylar

