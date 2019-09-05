Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim'ı, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif eylem nedeniyle Bakanlığa çağırdı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat 06.00 sularında, 8-10 kişiden oluşan bir grup, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği kançılaryasının kapısına tehditvari ifadeler içeren bez parçası astı. Bunun üzerine, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak olaydan duyulan rahatsızlık kendisine aktarıldı. Muallim'e, bu şahısların kançılarya giriş kapısına kadar yaklaşabilmelerini, her şeyden önce Türk Büyükelçiliğinin güvenliği bakımından kaygı verici bulunduğu vurgulandı.



Ayrıca, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği başta olmak üzere Lübnan'daki tüm Türk çıkarlarının korunmasına yönelik gereken güvenlik tedbirlerinin vakit geçirmeksizin alınması talep edildi. Bu bağlamda, benzer girişimler Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından da Lübnanlı makamlar nezdinde yapıldı.



TÜRKİYE'NİN BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE PROVOKATİF EYLEM



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, ‘Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı’ yönündeki ifadelerinin ardından Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylemde bulunuldu. Başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önüne sabahın erken saatlerinde gelen 8-10 kişilik grup, polislerin tüm ikazlarına rağmen büyükelçilik binasının giriş kapısına kadar ilerleyerek, Türk bayrağı ile birlikte üzerinde kuru kafa figürü ve ‘Siz de oturun oturduğunuz yerde’ ifadesinin bulunduğu pankartı binanın ana kapısına astı. Provokatif eylem, pankartın büyükelçilikte görevli polisler tarafından kısa sürede indirilmesiyle sona erdi. Söz konusu kişilerin ise Cumhurbaşkanı Avn'ın siyasi partisi Özgür Yurtseverler Hareketi'ne bağlı Omega Grubu mensupları olduğu belirtiliyor.