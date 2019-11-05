banner314

banner325

Son Dakika

LÖSEV'li çocuklardan DHA'ya farkındalık ziyareti

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), '2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle Demirören Haber Ajansı Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. Löseminin bulaşıcı olmadığını belirten LÖSEV'li çocuklar, taktıkları maskenin kendilerini...

GÜNDEM 04.11.2019, 18:29
LÖSEV'li çocuklardan DHA'ya farkındalık ziyareti

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), '2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle Demirören Haber Ajansı Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. Löseminin bulaşıcı olmadığını belirten LÖSEV'li çocuklar, taktıkları maskenin kendilerini koruduğunu söyledi.

Lösemi hastalığıyla mücadele eden ve bu hastalığı yenen çocuklardan oluşan grup, bugün Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Tuba Atav ile görüştü. Atav, lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çocuklarla birlikte maske taktı.

'MASKE ETRAFIMIZDAKİLERİ DEĞİL, BİZİ KORUYOR'

Aynı zamanda LÖSEV Koleji'nde öğrenim gören çocuklardan 3'üncü sınıf öğrencisi Beray Demir, "Tedavim biteli 1 ay oldu. Güçlü olsunlar, kendilerini asla bırakmasınlar, insanların dediklerini önemsemesinler, yani onların düşüncelerini takmasınlar, böyle daha iyi kurtulabilirler" dedi. Demir, maskeyi hastalıktan korunmak için taktıklarının altını çizerek, "Bu maske insanları değil, bizi koruyor. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir, bunu bilmelerini istiyorum. Lösemiden korkmalarına gerek yok, mesela ben maske takıyorum ya, 'Bu kişiden hastalık bulaşabilir, ondan uzak durmalıyız' gibi düşünmemeleri lazım" diye konuştu. Anaokuluna giden 5 yaşındaki Kaan Örgün ise, "Anaokulunda etkinlik yapıyoruz. Dans ediyoruz, resim yapıyoruz. LÖSEV'de doktorlar var, onlar bizi iyileştiriyor" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Derin Atik de, maske takan çocuklara karşı daha duyarlı olunmasını isteyerek, "İnsanların maske takan insanlara bakış açıları, psikolojileri çok etkiliyor. Karşındaki insan maske takmıyor, ama sen takıyorsun, o sana garip garip bakıyor, onlar etkiliyor bazen. İnsanların LÖSEV, lösemi ve maske hakkında daha bilinçlendirilmesini isterdim" diye konuştu.

'LÖSEMİ BULAŞICI DEĞİL'

5'inci sınıf öğrencisi Berra Ekin de lösemi ile 3 yıl mücadele ettikten sonra iyileştiğini ifade ederek, "Her maske takan kişi hasta değil ve lösemi de bulaşıcı değil, insanların bunu bilmesi güzel olur" dedi. Lösemiyi yendikten sonra hasta olan çocuklara yardım etmek için LÖSEV'de çalışmaya başlayan 20 yaşındaki Nazlı Melek Kıbrıs da, "Biz düzenli olarak 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı kutluyoruz zaten, fakat bilinçli bir şekilde kutlanmıyor. Birçok kişi bilmiyor löseminin ne olduğunu. 'Maskemi takarım farkındalık yaratırım' sloganıyla bir farkındalık yaratalım dedik. Hasta olan kardeşlerimizden mikrop bulaşmaz, bunu bilinçlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İyileştikten sonra vakıfta çalışan gençlerden Aykut Uluçam ise, "Bana yapılanı karşılıksız bırakmamak için başka hasta kardeşlerime, büyüklerime umut ışığı olmak için LÖSEV ile beraber onların ziyaretine gidiyorum. O zamanları yaşamış görmüş insanlar olarak bizim de bir katkımız olsun istiyorum. Annelerin o gözündeki o umut ışığını bize manevi bir huzur veriyor. Moral bence çok büyük bir etken. Maskeyle dışarı çıktığınızda insanların tuhaf tepkileriyle karşılaşabiliyoruz, bunun yaşanmaması için bilinçlenmemiz gerekiyor" mesajını verdi.


Görüntü Dökümü:
-LÖSEV'li çocuklardan görüntü
-Röportaj
-Detay
Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, () 

Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:32
Öğle 12:53
İkindi 15:37
Akşam 18:04
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5