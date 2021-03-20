Logitrans Lojistik'e Yılın Lojistik Firması Ödülü

Logitrans Lojistik A.Ş., bu yıl T.C. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından 10.’su gerçekleştirilen Geleneksel Lojistik Ve Ticaret Buluşması’nda Yılın Lojistik Şirketi seçildi.

Uluslararası lojistik firması olan Logitrans Lojistik A.Ş., Karayolu, Demiryolu, Denizyolu, Havayolu ve Intermodal taşımacılık hizmetlerinin yanı sıra, depolama, gümrükleme, sigorta ve E-İhracat çözümleri de sunmaktadır.

2020 yılında başlayan pandemi sürecine rağmen Logitrans, yurtdışı pazaryeri entegrasyonuyla hem E-İhracat sektörünün gelişmesine yardımcı olmuş, hem de hakimi olduğu Ortadoğu ve BDT coğrafyasında yeni hatlar ve projeler üreterek hayata geçirmiştir. Tüm bunlara ek olarak Avrupa’da da yatırımları ile gelişim gösteren firma, T.C. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından yılın Lojistik firması seçildi.

Taşımacılık hizmetlerinin dışında Logitrans, E-İhracat konusunda da başlattığı LogiHUB projesiyle yerli ihracatçılara yeni pazarlara giriş imkanı sağlıyor. Pazaryeri entegrasyonu, ürün moderasyonu, iade süreç yönetimi ve iç dağıtım alanlarında geliştirdiği E-İhracat sistemi ile yerli üretici/satıcı ve tedarikçilere yurt dışında satış yapabilme şansı doğuyor.

Firma aynı zamanda, depolama hizmetlerinde Kazakistan ve Gürcistan’daki müşterilerine hizmet sunmaya devam etmektedir.

Gerçekleştirdiği projeler ve geliştirdiği hizmetlerle ödülü alan Logitrans Lojistik A.Ş.’nin CEO’su Sertalp Demirağ, “Sektöre katılmaya aday olan öğrenciler ve değerli akademisyenler tarafından bu ödüle layık görülmek bizler için büyük değer taşıyor. Ülkemizi yurt dışında temsil ederken her zaman yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye özen gösteriyoruz. T.C. Maltepe Üniversitesi’ne ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’ne tekrar teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.