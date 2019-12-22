LODOSA ALDIRIŞ ETMEDEN BOĞAZ'DA YÜZDÜLER 

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL()

Beşiktaş'ta kendilerini "Boğaziçi Yüzücüleri" olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'da denize girdi. Bazı vatandaşlar, onları izleyip fotoğraflarını çekti.

Arnavutköy'de kendilerini "Boğaziçi Yüzücüleri" olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'ın serin sularına atlayarak yüzdü. O sırada kışlık giysileriyle sahilde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar, boğazda yüzenleri izleyip fotoğraflarını çekti.

Boğazda yüzenlerden Ramazan Türkanoğlu "Biz üçümüz yüzücüyüz, bize 'Boğaz Yüzücüleri' diyorlar. Biz Kandilli'den buraya yüzdük. Çok şiddetli dalgalar vardı. Lodosla birlikte hiçbir şey göremedik. Biz yüzmeyi çok seviyoruz, bizim tutkumuz. 365 gün biz burada soğuk suda antrenman yapıyoruz. Çok faydalı insan vücuduna" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yüzücülerin ısınması

-Denize atlamaları

Yüzmeleri

-Kıyıdaki vatandaşların yüzenleri izlemesi, fotoğraf çekmesi

-Suda yüzenlerin denizden çıkması

-Genel ve yakın detaylar



