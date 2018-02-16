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LİSELİ HELİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ: SANIK YERİNE YANLIŞ KİŞİ GETİRİLDİ (1)

Haber: Serpil KIRKESER /İstanbul   Pendik'te lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken'in öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasına sanık Mustafa Yetgin yerine gasp suçundan tutuklu bulunan Mustafa Yetkin getirildi. Helin Palandöken'in...

LİSELİ HELİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ: SANIK YERİNE YANLIŞ KİŞİ GETİRİLDİ (1)

Haber: Serpil KIRKESER /İstanbul  
Pendik'te lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken'in öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasına sanık Mustafa Yetgin yerine gasp suçundan tutuklu bulunan Mustafa Yetkin getirildi.
Helin Palandöken'in öldüğü Cemil Yıldız (17) ve Deniz Morsümbül'ü (18) yaralandığı saldırıyla ilgili ilk duruşma bugün görüldü. Kartal'daki Anadolu Adliye Sarayı'nda bulunan  Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Mustafa Yetgin (21)'in getirilmesi beklenirken, aynı cezaevinde gasp suçundan tutuklu bulunan Mustafa Yetkin'in getirildiği ortaya çıktı. 
Mustafa Yetgin hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten silahla yaralama", "İşyerinde silahla yağma", "Ölümle tehdit", "Genel güvenliği silahla kasten tehlikeye sokma" suçlarından da 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. 

Görüntü Dökümü;:
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-Davayla ilgili arşiv görüntüntü 

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