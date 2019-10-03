Limonda fiyat düşüşü yüzleri güldürdü

Ankara'da, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) rakamlarına göre eylül ayında en fazla fiyat düşüşü limonda görüldü. Ağustos ayında 4 liradan satılan limonun kilosu, eylülde 2 liraya düştü. Pazarda alışveriş yapan tüketiciler, limondaki fiyat düşüşünden memnun olduklarını söyledi.



TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında Eylül ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı. Buna göre, Eylül ayında yüzde 43,60 ile fiyat düşüşü en fazla limonda görülürken, fiyat düşüşünü yüzde 10 ile kuru incir takip etti. Yeşil fasulye, havuç, maydanoz, kuru soğan, kuru kayısı, süt ve yeşil soğan fiyatında değişim olmazken, kuru üzümde yüzde 1,70, fındıkta yüzde 1,54, Antep fıstığında yüzde 1,09, dana etinde yüzde 0,49 gerileme yaşandı.



'FİYATI GAYET İYİ'

Limonda yaşanan fiyat düşüklüğü vatandaşları da memnun etti. Vatandaşlar, fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, sebze ve meyvedeki fiyatları ucuz bulduklarını kaydetti. Bir kişi "Limonun fiyatı gayet iyi oldu. Sebze ve meyve fiyatlarını ucuz buluyoruz" dedi. Ulus Yeni Hal pazarındaki bir esnaf ise, fiyatların şuanda çok uygun ve ucuz olduğunu söyleyerek, sebze ve meyveyi üreticiden alıp direkt tüketiciye ulaştırdıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Haldeki sebze ve meyve tezgahından görüntü

-Vatandaşların sebze ve meyve alışverişi

-Vatandaşlar ile röp.

-Esnaf ile röp.

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-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()